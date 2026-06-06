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港深福田边境惊现水龙卷 两地居民清晰目睹｜有片

突发
更新时间：16:15 2026-06-06 HKT
发布时间：16:15 2026-06-06 HKT

本港天文台今日（6月6日）表示，一道广阔低压槽正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。其中在深圳福田的深港边境一带红树林水域，今日早上10时许出现一道水龙卷，云柱自乌云底部伸延落海，离远清晰可见，水龙卷上岸不久后消散。其间，福田以至香港落马洲一带均有居民目睹奇景，并在社交平台分享，使人啧啧称奇。

天文台资料显示，水龙卷是一条快速旋转、夹杂著水滴的云柱，由对流云的底部连接著水面。水龙卷的风速一般较陆地上的龙卷风为低。由于水龙卷有时能将水吸起，它也俗称为「龙吸水」。水龙卷一般出现在热带地区和副热带地区。其发生频率的高峰是在早上，其次是在接近黄昏时段。 

天文台预料，一道广阔低压槽会在未来两三日于华南沿岸徘徊，该区有大骤雨及狂风雷暴。随著广阔低压槽远离沿岸地区，下周中期广东骤雨逐渐减少。预料一股偏东气流会在下周中后期影响广东沿岸，该区有几阵骤雨。

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