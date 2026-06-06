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中三女生放学坐九巴被后座男乘客摸胸 警拘65岁五金销售员

突发
更新时间：11:36 2026-06-06 HKT
发布时间：11:36 2026-06-06 HKT

昨日(5日)网上流传一段影片，显示九巴上层一名男乘客伸手，向前座校服女生摸胸非礼。旺角警区人员留意到相关片段后，经学校联络主任联络到受害女生，经调查后，昨日晚上在港珠澳大桥入境口岸以「非礼」罪名，拘捕该名65岁从事五金销售员的本地男子。

警方旺角警区刑事调查队督察尹嘉男讲述案情时表示，警方留意到相关片段后，立即主动采取行动，透过旺角警区学校联络主任，成功联络到读中三的女受害人，并掌握案件细节，同时人员翻查大量闭路电视，以及获得九巴全力协助下，迅速锁定疑犯身份。同日晚上于港珠澳大桥入境口岸成功拘捕一名65岁姓胡本地男子。

被捕男子报称销售员，并不认识受害女生，女生当时刚放学，正在乘巴士回家途中，由于受害人受惊，故未有在案发后立即报警。警方会与受害人家庭及学校保持紧密联络，以向受害人提供适切的帮助。

被捕男子被扣留调查，警方拒绝其保释，直至落案起诉其一项非礼罪名，案件将由旺角警区刑事调查队第五队跟进。

据目睹事发一刻的途人片段显示，当时九巴驶至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年汉，将左手贴近车窗边，伸手到前座一名穿校服的女生，疑触碰她的胸部，一直看著手机的女生疑似察觉有异样，曾向前移动躱开，但并无离座。片中听到有男子大声喊叫「喂，唔好抽水」，「点帮个𡃁妹？影到个男人！」惟男子与巴士有一段距离，即使男子大声叫喊，亦阻止不了中年汉施展「咸猪手」，九巴其后开动驶离。

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