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尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕

突发
更新时间：03:45 2026-06-06 HKT
发布时间：03:45 2026-06-06 HKT

尖沙咀凌晨发生致命交通意外。今日（6日）凌晨2时14分，一辆载有3名乘客的的士，沿弥敦道快线向旺角方向行驶期间，途至近加连威老道交界的一个交通灯位时，撞倒一名正在横过马路的女子。女途人被送往伊利沙伯医院抢救，惜延至凌晨2时41分证实伤重不治。

车头严重凹陷 现场遗下一只女装鞋

现场所见，涉事的士在猛烈碰撞后停在路中，车头盖受巨大撞击力影响而严重扭曲、隆起。现场未见明显血渍，但在距离交通灯位约30米外的马路上，遗下一只相信属于死者的鞋子以及一个黑色手袋。

警方经初步调查后证实，女死者为34岁黄姓女子。事发时，她正由的士车头的右方步行至左方横过弥敦道，孰料在步至路中时突遭横祸。涉案的69岁李姓的士男司机在场协助调查，随后被警员带返警署，目前警方以涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」罪名将其拘捕，正扣留调查。

由于死者遗物与灯位距离长达30米，东九龙总区交通部特别调查队正厘清，究竟死者是被撞击后整个人铲上车头盖，再随的士向前拖行了一段不短的距离才跌落路面，还是撞击产生巨大离心力，直接将死者凌空撞飞，导致其随身物品与鞋只散落在30米外。

此外，警方亦正调取涉事车辆的行车记录仪（车cam）及附近商舖的闭路电视片段，以彻查事发时是否有人违反交通灯号。

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