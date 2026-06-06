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旺角Tesla撞警车等逃逸 男司机涉贩毒及疯狂驾驶被捕 警员受伤送院

突发
更新时间：00:33 2026-06-06 HKT
发布时间：00:33 2026-06-06 HKT

周五（5日）晚网上流传一段影片，在旺角基提道与界限街交界交通灯口，一辆在左线的Tesla私家车，疯狂扭軚试图撞开旁边右线的警车，然后褪回左线，撞到紧贴其后的绿色专线小巴，「攞尽位」后又猛力驶前，撞到左线前面的私家车。在旁至少3名警员喝令司机停车不果，Tesla再度褪后，并再次驶前撞向警车和私家车，之后再褪后，然后扭右軚，尝试从车隙中驶离，一名警员见状马上跑开，Tesla向前撞到水马，迅速褪后，一个右弯驶离现场。

警方表示，于周五晚上10时06分，在九龙城嘉道理道和阿皆老街交界发现该辆Tesla私家车形迹可疑，展开追截；警方事后在土瓜湾环安街一屋苑内的停车场，截获男司机。

现场消息指，警方在晚10时左右，在黄埔一带发现一辆Tesla违反交通条例，遂展开追截，Tesla一度撞及两辆私家车及一辆警车，其间一名交通警受伤，需要送院治理。Tesla逃离后，在黄埔至九龙城一带逃窜。最终警员在在旺角基提道与界限街交界交通灯口发现该辆Tesla，但又被其逃脱。

Tesla其后逃至环安街，并驶入一屋苑入咗停车场暂避，但最终被警方截获，并在车上搜出约20粒「太空油」，车上20余岁男司机亦承认曾吸食「太空油」，警方遂以贩毒及疯狂驾驶将其拘捕。

 

 

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