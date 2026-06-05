九龙湾货车父子遇查拒合作 有人掟身分证落地叫嚣「执啦」 同涉阻差办公被制服

九龙湾有一对父子被交通警截查，涉嫌阻差办公被捕。事发于今日 （6月5日）下午5时许，有交通警员截查牛头角道得宝花园对开一部泊街货车。其间，驾驶货车的65岁父亲及跟车的36岁儿子拒绝与警员合作，其后两父子被警员制服，最终涉「阻碍警务人员执行职务」被捕。事件中两名警员擦伤，送院治理。

网上流传两段事发片段，可见现场为牛头角道及观塘道交界，交通繁忙。第一则片段可见，警员将其中一名疑犯按在马路上制服，多名途人围观。现场车来车往，双方在马路上纠缠，相当危险。另一片段可见，警员为其中一男锁上手铐后，将他带到一旁远离车流，以待后续处理。

然而，另一名戴眼镜男子期间举机拍摄警员，直言「而家喺咪咁样啊？抄个牌。我系影你啊，点X样呀」。其后眼镜男无视警告继续挑衅，不时表示「拉（我）吖！」、「我讲粗口有咩问题」。

当警员要求眼镜男出示身份证时，眼镜男竟然拿出证件扔落地下，高叫「执啦」，警员未有照做，其后眼镜男自行拾回。随之眼镜男态度越发嚣张，包括出手「笃」警员膊头，警员多次警告无效后，遂亦将眼镜男制服拘捕。