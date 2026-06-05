马鞍山海柏花园两年8宗天降玻璃樽 中年财困男落网 同涉店舖盗窃

警方近年接获多宗报案，指在马鞍山西沙路海柏花园有玻璃樽从高处堕下。沙田警区重案组人员经深入调查后，今日（6月5日）上午在该屋苑拘捕一名50岁姓卫本地男子，涉嫌「高空掷物」。

调查显示，被捕人涉嫌于2024年至今年5月期间，8次把玻璃樽从其单位抛出窗外，其间有两名途人被玻璃樽击中受轻伤，经治理后已经出院。

警方强调，为确保区内的治安，沙田警区会继续保持高调巡逻，致力预防罪行，保障市民生命财产安全。

经进一步调查，被捕男子亦于6月1日在马鞍山一店铺内怀疑盗取一樽约值300元的面霜，他另涉嫌「盗窃」被捕。被捕人现正被扣留调查，据悉他因金钱问题不开心而作案。

警方强调，高空掷物可引致严重财产伤亡。根据香港法例第228章《简易程序治罪条例》，高空掷物一经定罪，可被判处监禁6个月及罚款1万元。若物件击中途人并造成人命伤亡，后果将会十分严重，警方呼吁市民切勿以身试法。为确保区内的治安，沙田警区会继续保持高调巡逻，致力预防罪行，保障市民生命财产安全。