大埔男被屈偷手机遭按颈 片段广传网民怒轰未审先判 目击者致歉

大埔昨日（6月4日）发生一宗由误会引发的「公审」事件。一名六旬汉在杂货舖内意外碰撞一名女子后，不慎掉落自身手机，却被对方误当成小偷。现场多名热心市民在未明真相下联手制服男子，目击者更将过程拍下上载至网络。岂料警方翻查闭路电视后，证实手机确属男子物品，女事主此时才惊觉根本无带手机出街。事件大逆转后引发舆论争议，网民纷纷调头炮轰目击者未审先判。拍摄者迫于压力，于今日（6月5日）下午发帖向老翁致歉。

事发于昨日下午1时许，大埔广福道86号一间杂货舖内，一名61岁姓霍男子，在店舖意外撞到一名52岁姓李女子。期间，一部手机从霍男身上跌出，霍男随即拾起，然而李女却质疑自己手机遇窃，随即高呼求助，数名热心市民上前协助截停男子，并报警求助。

据目击者在社交平台上载片段所见，两名男女用力按住霍男手臂及颈部，要求霍男不要乱动。霍男试图郁动，并多次表示「个电话我㗎」，但两名男女以为霍男试图逃走，反而将他捉得更紧。警员到场调查及翻查闭路电视后，证实相关手机是霍男所有物，李女其后才恍然大悟，自己根本没有带手机出街，相信事件属误会一场，无人被捕。

片段初时流传时，不少网民不明就里，纷纷斥责霍男「坏人老了」。然而事件内情曝光后，不少人随即批评目击者没有了解清楚内情就「屈」别人盗窃，行为犹如「公审」，而目击者事后删除片段，更被人指责是「拒绝道歉」、「逃避责任」。

目击者被网民指责未审先判，事隔一日后发帖致歉。Threads截图

至今日下午2时许，上载片段的目击者才发帖致歉，称「要同阿伯讲返对唔住，将条片放咗上网」，又解释昨日没有回复网民批评，是因为「寻日太多回应，所以未处理到」。

他亦讲述当时事发经过，提到片段中黑衫女子为声称被偷手机的女事主，自己只是路过时，目睹她与霍男争执，并没有看见声称「偷手机」过程，自己协助报警后便离开现场，故不清楚相关后续发展。不少网民对目击者回应仍感不满，认为目击者「搏流量」、「害完阿伯就离开」。

目击者表示自己协助报警后便离开现场，故不清楚相关后续发展，惹来炮轰。Threads截图