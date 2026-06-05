澳门捣卖淫集团拘粤港澳26人 当地5警收贿百万通风报讯落网

司警从2019年开始追查，昨（4日）日采取联合扫荡行动，破获三个以桑拿场作掩护的操控卖淫犯罪集团。行动于澳门及氹仔搜查三间桑拿场、五间办公室等共23个地点，拘捕26名澳门、内地及香港涉案人士，当中包括3名现役澳门保安部人员、两名澳门退役警务人员，另有381人被带返警署协查。案情透过，有司警每月收受20万澳门币贿款。

犯罪集团藉水疗、按摩作伪装，招揽亚洲及东欧女子从事性交易，每次收费2,000至8,000澳门元，技师可分得1,000至2,000澳门元，集团去年整体不法收益高达2.4亿至3.2亿澳门元。

司警称，在调查资料显示，相信该犯罪集团由于有执法人员的参与其中，所以他们是有极高的反侦查意识。为了规避警方的执法，涉案的执法人员，包括现役及退役，每当他们收到一些巡查的消息，或者有案件涉及涉案的桑拿场所或者相关人士，会透过秘密通讯联络，互相协定及暗语沟通，并设法拆解有关的犯罪事实。

3个犯罪集团分别向上述的保安部队成员提供不少于47万澳门币贿款，两名退役的司警人员是每个月收取不少于14万澳门币，2024年至今合共收取不少于320万的贿款。涉案人士分别被控有组织犯罪、操控卖淫、受贿等多项罪名，相关涉案人员详细资料及场所位置当日未有披露，当局称后续再补充资讯。

司警于昨日（6月4日）进行部署，在犯罪组织成员交收款项时采取行动，即场查获了有关贿款。同时人员兵分多路在澳门、氹仔3个桑拿场所里面进行拘捕行动，在3个桑拿场所里面，拘捕了3名的骨干成员，检获包括安全套、润滑剂及卖淫女子的工作服等。

在办公室内拘捕两名骨干成员，在桑拿场所里面检取账簿、电脑及卖淫的价目表。而且在23个涉案地点内拘捕了1名犯罪集团主脑及20名骨干成员。调查资料显示，3个犯罪组织在2019年至2026年开始营运，不法得益合共约澳门币2.4亿至3.2亿元。