九巴校服女遇非礼 遭后座背心大叔狼手掂胸 65岁男港珠澳口岸被捕｜有片

今日（6月5日）网上流传一段影片，拍得九巴16号线上层一名男乘客贴窗伸手，向前座校服女生摸胸非礼，行为令人发指。九巴表示非常关注事件，暂未收到怀疑事主的求助，但已在发现有关的网上片段后立即跟进，正配合警方调查。据了解，警方经调查后，已在港珠澳大桥口岸拘捕涉案65岁男子。

据了解，受害人17岁女生今日较早时乘坐九巴路线16号上层，巴士驶至旺角道时，乘坐后方的涉案男子从窗边伸手触摸受害女生胸侧，受害女生虽有所察觉，但并无多想，直至回家后见到网上片段，才惊觉被非礼，于是报警。警方经跟进调查后，在港珠澳大桥口岸截获拘捕65岁姓胡男子。目前案件被列作非礼，由旺角警区刑事调查第五队跟进。

片段显示，当时九巴驶至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年汉，将左手贴近车窗边，伸手到前座一名穿校服的女生，疑触碰她的胸部，一直看著手机的女生疑似察觉有异样，曾向前移动躱开，但并无离座。片中听到有男子大声喊叫「喂，唔好抽水」，「点帮个𡃁妹？影到个男人！」惟男子与巴士有一段距离，即使男子大声叫喊，亦阻止不了中年汉施展「咸猪手」，九巴其后开动驶离。

影片上载惹来网民热议，网页管理人称「影到佢车牌号码、报警，警察会揾九巴攞闭路电视纪录，相信呢单嘢好快会曝光，希望你可以协助警方调查拉到人」。亦有网民称，「就算车内影唔到片主呢个位，但片主第一时间啰条片报警 记低时间、 巴士路线、 车牌，巴士入面个车cam 影到乘客上车样貌， 佢（色狼）用八达通仲易追， 用$2直头食糊。」有网民相信女生当时好惊，只见女生「缩缩吓」，又不时抓耳，状甚紧张，「个女仔惊到唔知点咁，睇到佢表情」，建议她应报警求助。

片主在留言区表示，影片拍摄时间为今日（5日）中午12时10分，涉事巴士为九巴16号路线。有热心巿民在九巴的手机应用程式内举报事件。九巴回复《星岛头条》查询时表示非常关注事件，暂未收到怀疑事主的求助，但已在发现有关的网上片段后立即跟进，正配合警方调查。九巴强调，一直十分重视为乘客提供安全的车厢环境，呼吁乘客有需要时向九巴职员或警方求助，九巴会提供适切协助。