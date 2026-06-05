香港女学生堕泰国虚拟绑架骗局 化假伤「自绑自拍片」 父母被勒索300万港元

本港一名女学生堕入「虚拟绑架」案，骗徒利用心理压力操控受害人自导自演绑架案，再向其父母勒索约300万港元赎金，其父察觉有关照片有异后报警，香港警方联络泰国当局，日前成功救出受害人。

据泰国警方在社交平台上载的片段可见，少女在被要求拍摄的绑架片段中，双手反绑而且膝盖有状似瘀伤，其后少女一边啜泣一边以普通话说：「爸爸妈妈，我在……我不知道我在哪儿，我昨天被那个，就是5、6个人带到……我现在都不知道在哪个地方。然后，他们要求就是那个……我就是求你们能把300万港币的赎金打过去，要不是就再也见不到俺了，他们刚才在打我，我现在很害怕！」

泰国《民族报》报道，根据警方披露的信息，诈骗团伙全程与受害人零接触，只是通过心理操控，诱导受害人自行伪造成被绑架的假象，是典型的跨国「虚拟绑架」案。

姓王受害人的父亲在香港报案，称女儿前往泰国后失踪，香港警方随即联络泰国警方展开调查。

泰国警方在救出受害人后，前日（3日）召开记者会公布案情。经警方调查发现，此案分两个阶段进行。诈骗团伙首先在5月19日至20日期间，通过虚假的留学申请诱骗受害人向父亲要钱，谎称是提供海外留学资金证明。

王父信以为真，向女儿的账户转入140万港元，这笔钱随后被诈骗团伙通过洗钱账户转移。

在第二阶段，即5月31日，诈骗团伙谎称受害人涉及严重刑事案，要求她独自飞往曼谷，于6月1日入住当地一家酒店，以「躲避调查」。随后，诈骗团伙利用受害人陷入孤立的恐惧心理操控她按指示行事。

泰国警方调查发现，受害人在曼谷期间曾独自外出购买绳索、绑带、刀具、人体彩绘颜料等物品，再按照诈骗团伙的远程指示，在酒店房间内给自己画上假伤痕，并拍下自己被捆绑、看似遭人绑架和殴打的照片及视频，发送给诈骗团伙。团伙利用这些照片和视频，通过微信联络受害人的父亲勒索300万港元。

王父发现有关照片和视频疑点重重，遂向香港警方报案，香港警方再联络泰国警方展开调查。泰国警方经调查后，于6月2日找到受害人。当时她利用诈骗团伙提供的假护照信息，已从曼谷转移到25公里外北榄府的一家酒店。警方找上门时，她正与诈骗团伙视讯通话。

受害人获救后，她的父母立即从香港飞到曼谷接她回家。泰国警方仍在调查此案，目前尚未有任何嫌犯落网。

泰国公共电视台（Thai PBS）报道，泰国国家警察总署副署长兼反人口贩运中心主任塔猜说，虚拟绑架在泰国相当少见，但在国外有日渐增多的趋势。他指出，这宗案件反映了一种新的全球威胁，犯罪分子并没有实际实施绑架，而是冒充执法人员或其他身份，制造恐惧和孤立来迫使受害人服从他们的指示。

他说，在上述案件中，若非警方及时介入并救出受害人，受害人可能会被骗往邻国，面临遭人口贩运的风险。泰国警方表明会继续与香港警方和国际执法机构密切合作，扩大调查范围，并捣毁此案背后的诈骗团伙。