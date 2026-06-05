迪士尼旅游巴与「粤车」相撞 旅巴司机受伤

今（5日）晨10时许，一辆旅游巴沿海鸣路行驶，驰至迪士尼好莱坞酒店对开时，与一辆粤车南下「FT」车牌的私家车发生相撞，私家车余势未了，直撼灯柱始停下，事件中旅巴司机颈痛，无法开门，需消防员到场协助，他被带离旅游巴，由救护车送院治理，私家车司机则无恙。

私家车撼灯柱停下。fb：车cam L（香港群组）

粤车南下于去年12月实施，初期每日100个粤车名额，最多留港三日，约九成「粤车南下」旅客在港逗留一至两天。首批开放广州、珠海、江门、中山四个城市，半年后推广至佛山、东莞等具高消费力的四个广东省城市。

这些「粤车」编配的车牌，都会以「FT」开头再加数字，而日后每次申请均使用同一车牌。截至2026年4月底，运输署已发出约7,000张「粤车南下」电子许可证，累计预约出行逾5,000架次。

在港涉及「粤车」的意外已非首次，今年1月5日，「粤车南下」实施仅两星期，一辆旅游巴沿昂船洲大桥行驶，至西九龙公路出口位置与另一辆粤车南下「FT」车牌Tesla白色电动车相撞，无人受伤。

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