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旺角宾馆打斗疑云惊动警方持盾登门调查 楼下猫店长「阻B」意外成主角

突发
更新时间：01:55 2026-06-05 HKT
发布时间：01:55 2026-06-05 HKT

旺角一间宾馆周四（4日）晚上发生一宗怀疑打斗案，大批警员手持盾牌赶至现场调停，最终证实仅属误会一场。不过，这场警力出动意外惊动了楼下药房的著名猫店长「阻B」及其一众粉丝，更被拍下多张警员与「阻B」同框的有趣画面，令不少网民笑翻。

借「尿袋」听错「借钱」 两兄弟宾馆爆口角

据警方回复传媒查询表示，指4日晚上7时10分，旺角金轮大厦一间宾馆内，一对分别53岁及52岁的兄弟，有人欲借用俗称「尿袋」的流动充电器，另一人听错对方要「借钱」，因而触发口角。随后，其中一人的女友亦加入骂战，导致众人情绪更加激动，在现场高声对骂。宾馆负责人见状，以为众人正在大打出手，大惊之下报案求助。

旺角宾馆传出打斗疑云，有网民贴出警方持盾登门调查的照片。「阻B关注组」
旺角宾馆传出打斗疑云，有网民贴出警方持盾登门调查的照片。「阻B关注组」
旺角宾馆传出打斗疑云，惊动警方持盾登门调查。「阻B关注组」
旺角宾馆传出打斗疑云，惊动警方持盾登门调查。「阻B关注组」
其中一张相片更拍到一名疑似便衣警员半蹲身体、温柔靠近阻B，画面温馨有趣。「阻B关注组」
其中一张相片更拍到一名疑似便衣警员半蹲身体、温柔靠近阻B，画面温馨有趣。「阻B关注组」

警员持盾到场证误会 猫店长同框便衣警逗猫

警方接报后派出警员到场调查，证实大厦内并无发生打斗事件，事件亦不涉及刑事成分，最终将案件改列作「纠纷」处理，事件中无人受伤，亦没有人被捕。

虽然楼上气氛一度紧张，但完全无碍楼下一班忠实粉丝继续追影猫店长阻B，更有粉丝捕捉到阻B与全副武装警员「合照」的场面，并随即分享到网上社交平台专页。根据网民贴出的照片，当时警员手持防暴盾牌，在宾馆外进行调查。

从上载的照片可见，身形肥硕的阻B气定神闲坐著，身后则是数名身穿制服、手持盾牌的警员在出入办案；其中一张相片更拍到一名疑似便衣警员半蹲身体、温柔靠近阻B，画面温馨有趣。

贴文打趣留言写道：「6月4日晚上八时许，有只猫引阻制服人员出动盾牌」，随即引来大批网民留下回应，包括「阻B扮工」、「涉嫌阻街途中遇到差人、阻街行动没有受阻、同人类玩阻、影阻相留念」。

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