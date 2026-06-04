葵涌「鬼油」活动惹火毁工厦外墙及货车 警方消防联合打击 再破葵泰路非法油站拘3男

前晚（2日）葵涌葵德街葵德工业中心二期地下发生火警，大火波及附近一辆轻型货车及工厦外墙，怀疑现场附近是非法汽油站，正进行非法加油活动。警方将案件列作纵火跟进，经调查后于昨日（3日）采取行动，在现场一公里范围内的葵泰路，捣破一个流动非法汽油站，并拘捕3名男子。

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本周二（2日）晚上10时36分，消防处接获报案，指葵涌葵德街15至33号葵德工业中心二期地下发生火警。人员赶到现场，动用2条喉和2队烟帽队灌救。火警现场位于工厦地下位置，火警中有一个油缸波及附近一架轻型货车，以及大厦一幅约15米乘15米的外墙。由于火警引起高温，地下停车场一个花洒头亦被触动。

消防在救火后展开调查，发现现场有易燃并烧过的痕迹，并在起火的油缸周边发现一个烧毁的铁架、怀疑是非法加油使用的电油和电泵等工具。人员翻查现场闭路电视片段，发现在现场附近有非法加油活动，相信涉事地点是用作非法加油站的用途。

消防处助理消防区长（危险品执法）王洪烈称，今次火警发生在晚上的工业区，人流较少，幸未造成伤亡，但反映风险不容忽视。一旦这些非法加油站引发火警，发生于楼宇密集的地方附近，包括邻近市区、学校、医院或商业大厦等，火势引发的高温和浓烟，极有可能沿大厦或大厦管道向上蔓延，直接对附近居民的生命和财产构成威胁，后果不堪设想。

王洪烈又指出，事件亦反映非法燃油转注活动，已非单纯是违规的经营，更是对社区安全构成极大火警危险。王洪烈强调，为应对非法燃油转注活动在社区发生，消防处一直持续调整执法策略，单单在过去5个月已在葵和街一带捣破5个非法油站，共检获超过14,000公升非法燃油。处方高度重视今次火警，随即于昨日联同警方、葵青区民政事务署及防火委员会召开紧急会议，就区内的非法燃油转注活动作深入策略及意见交流。警方亦加强执法，在昨晚捣破附近的非法油站。

此外，王洪烈称处方正积极推动修例工作，就打击非法燃油转注活动，建议将《消防（消除火警危险）规例》 第19条，有关转注非法燃油的罚则，提高至最高罚款300万元和监禁3年。同时，建议将法律责任扩大至非法燃油的买方，最高可被罚款100万元和监禁一年。第三，建议加强执法权力，赋权予消防处人员逮捕、检取和扣留车辆、燃油和相关器皿的权力，并在定罪后向法庭申请作出充供。上述建议已于上月26日展开为期一个月的公众咨询。

警方新界南总区反三合会行动组总督察顾文佳表示，警方鉴于近期非法油站数目有上升趋势，严重危害市民安全，新界南总区刑事部就有关非法活动作出分析及情报搜集工作。昨日傍晚时份，新界南总区反三合会行动组人员采取突击搜查行动，在葵涌葵泰路破获一个流动非法汽油站。当时一名非法油站操作员在无任何防火设备的马路边，为一名光顾非法油站的私家车司机入油，在场亦有另一名协助经营非法油站的职员。

3名人士涉嫌「非法处理或管有未完税汽油」被捕。其中一名非法油站操作员，是持双程证入境的中国藉男子，他另涉「违反逗留条件」罪被捕。3名被捕人士年龄介乎22至42岁，警方在行动中检获一辆私家车，一批入油工具及约1,600公升未完税汽油，市值约50,000元。顾文佳称，警方严厉谴责经营非法油站的不法份子为牟取私利，漠视公共安全，将市民性命财产作为代价。