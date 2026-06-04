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Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 关女称「内心安稳」对事件有信心 DNA报告或送瑞典证Lily关系

突发
更新时间：09:17 2026-06-04 HKT
发布时间：01:00 2026-06-04 HKT

「Save Lily」事件持续受关注。自称Danny父母的曾姓男子及姓关女子，日前因涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕，两人于周三（3日）晚上获准保释候查，其后应入境处安排，晚上转往入境处总部就报称在家分娩一事向入境处提供资料。

至周三（3日）晚上11时45分，曾男率先步出入境处总部。现场所见，他身穿白色T恤、黑色长裤及人字拖，手持一盒烧味饭及文件离开大楼，其后在总部对开花槽旁石壆坐下休息，随即打开饭盒进食。

曾男接受传媒访问时表示，完成相关程序后获准离开，现阶段仍须配合警方调查，并须于7月3日到长沙湾警署报到。他形容警方在调查期间态度友善，认为有关部门正协助厘清Danny的身份及出生登记事宜。他指，警方早前已取得他、关女的DNA样本作化验。他表示，有关安排有助日后与入境处及社会福利署跟进相关程序。

谈及Danny现况，曾男表示，儿子目前暂由社会福利署安排照顾。他理解当局关注男婴的医疗及身份问题，因此作出有关安排，现时两人可透过社工安排探视儿子。他坦言与儿子分开难免感到担心，但相信现阶段由社署照顾属安全安排。

至凌晨零时，关女亦离开入境处总部。她身穿白色T恤及黑色短裤，背上背囊并拖着手拉车，手持饮品步出大楼。两人会合后在场接受传媒提问。关女直言他们两人被警方拘捕，「成件事个过程好突然，唔系我哋所预计到嘅，但好老实讲句，我会话我哋喺咁多年里面，喺唔同国家都俾人屈咗好多年，今次真系我个心系最安稳嘅。因为真系好多谢咁多传媒广泛关注，亦多谢香港市民留意，所以我哋对呢件事系有信心，对件事嘅发展系有信心。」

她又透露，警方建议两人签声明书，将DNA报告及相关声明送交瑞典当局，期望有助证明与女儿Lily的亲子关系，为日后争取让Lily申请特区护照，为回港带来新进展。

被问及未来安排时，关女表示，短期内两人会留在香港配合调查及处理Danny的事宜，现阶段首要工作是跟进儿子的情况，其余包括工作及长远计划则稍后再作考虑。关女又称，自2023年12月6日起至今未曾与Lily见面或通话，只曾透过瑞典方面取得女儿的照片及寄养家庭提交的生活报告。

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