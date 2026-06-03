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Save Lily｜Danny父母扣查逾一日后获准保释 转往入境处继续调查

突发
更新时间：22:31 2026-06-03 HKT
发布时间：22:31 2026-06-03 HKT

「Save Lily」事件轰动全港，一对港人情侣在芬兰家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情况被瑞典强制接管。两人回港后再于家中诞下幼子Danny，惟拒绝向入境处提交DNA报告证明血缘关系，令Danny至今仍未获发出世纸，成为无证婴儿。警方昨日（6月2日）以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕二人。

相关新闻 : Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对

至今日（3日），二人已被扣查逾一日后，至晚上10时已获准保释候查，分别离开长沙湾警署及红磡警署，其后由专车接载到将军澳入境处总部协助调查。警方表示，二人须于七月上旬向警方报到。

39岁姓关女子乘坐专车离开红磡警署时，身穿白色短袖上衣、深色短裤及拖鞋，不停低头检查手中的物品。

警方今日在记者会上表示，人员已成功取到父母及男婴的DNA样本作较对，之后送往政府化验所以核实身份。至于Danny早前被送往医院检查，今早法庭指示将男婴送往收容所，交由专业人士照顾。

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