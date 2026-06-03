联合医院94岁女病人换衫时遭拍膊头 2女职员涉袭击被捕

联合医院一名9旬女病人在职员协助换衫期间怀疑遭拍肩膊，女病人家属获悉后报警求助，警员经调查后，医院两名女职员涉普通袭击被捕。

昨日（2日）中午1时20分，警方接获姓曹（94岁）婆婆的儿子报案，指曹妇早前换衫期间，被协助她的两名女职员用手拍肩膊，警员接报到场， 经初步调查后，相信两女职员照顾曹妇期间怀疑不恰当对待她。姓陈（34岁）及姓李(25岁)女职员涉嫌普通袭击被捕，她们已获准保释候查，须于六月下旬向警方报到。案件交由秀茂坪分区军装巡逻小队第三队跟进。曹妇没有表面伤痕，继续留院接受治理。

院方：涉及病人服务助理及大学护理系实习学生

联合医院发言人表示，院方6月1日晚上接获一名病人投诉，报称目击另一名病人在接受护理程序期间怀疑被不恰当对待。院方高度关注事件，医护人员为病人安排检查，未有发现异常情况，病人临床情况稳定。在初步了解情况后，职员亦已主动联络家属解释情况。

院方指事件现已交由警方跟进，会全力配合警方调查。涉及事件的一名病人服务助理及一名大学护理系实习学生，已被调离临床职务，会继续为病人提供适切的治理，并与家属保持沟通，提供支援。另外，医院已透过早期事故通报系统，向医院管理局总办事处报告事件，院方非常重视病人安全，如果发现事件中涉及不恰当行为，必定会采取零容忍态度，按既定人事程序严肃跟进。

