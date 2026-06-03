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联合医院94岁女病人换衫时被推 警拘2女职员涉袭击

突发
更新时间：12:58 2026-06-03 HKT
发布时间：12:58 2026-06-03 HKT

联合医院一名9旬女病人，在职员协助换衫期间怀疑遭推肩膊，女病人家属获悉后报警求助，警员经调查后，医院两名女职员涉普通袭击被捕。

昨日（2日）中午1时20分，警方接获姓曹（94岁）婆婆的儿子报案，指曹妇早前换衫期间，被协助她的两名女职员以手推肩膊，警员接报到场， 经初步调查后，相信两女职员照顾曹妇期间怀疑不恰当对待她。姓陈（34岁）及姓李(25岁)女职员涉嫌普通袭击被捕，她们已获准保释候查，须于六月下旬向警方报到。案件交由秀茂坪分区军装巡逻小队第三队跟进。曹妇没有表面伤痕，继续留院接受治理。

 

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