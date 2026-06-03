元朗装修中食肆失冷气机手推车 警查「天眼」拘31岁印度男
更新时间：10:45 2026-06-03 HKT
发布时间：10:45 2026-06-03 HKT
发布时间：10:45 2026-06-03 HKT
警方前日（1日）接获报案，指青山公路—元朗段一间正进行装修的食肆怀疑遭人爆窃，店内一部价值约14,000元的冷气机及一部手推车不翼而飞。
元朗警区刑事部人员接手调查，经翻查大量闭路电视片段及深入情报分析后，迅速锁定目标，并于昨日（2日）在元朗区拘捕一名31岁印度裔男子，涉嫌「爆窃」，他现正被扣留调查。案件交由元朗警区刑事调查队第八队跟进。
警方强调，爆窃属严重罪行。根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第11条，一经定罪，最高可被判处监禁14年。警方呼吁保安人员及商户提高警惕，加强防盗设施，切勿让匪徒有机可乘。
最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
2026-06-02 11:07 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
2026-06-01 19:34 HKT