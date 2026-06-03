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元朗装修中食肆失冷气机手推车 警查「天眼」拘31岁印度男

突发
更新时间：10:45 2026-06-03 HKT
发布时间：10:45 2026-06-03 HKT

警方前日（1日）接获报案，指青山公路—元朗段一间正进行装修的食肆怀疑遭人爆窃，店内一部价值约14,000元的冷气机及一部手推车不翼而飞。
 
元朗警区刑事部人员接手调查，经翻查大量闭路电视片段及深入情报分析后，迅速锁定目标，并于昨日（2日）在元朗区拘捕一名31岁印度裔男子，涉嫌「爆窃」，他现正被扣留调查。案件交由元朗警区刑事调查队第八队跟进。
 
警方强调，爆窃属严重罪行。根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第11条，一经定罪，最高可被判处监禁14年。警方呼吁保安人员及商户提高警惕，加强防盗设施，切勿让匪徒有机可乘。

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