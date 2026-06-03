珍惜生命│美林邨财困女攀过围栏堕平台 重创死亡

沙田美林邨美桃楼，今（3日）早上8时38分，一名女子由高处跃下，倒卧在平台位置，奄奄一息，救护员接报到场，经检验后证实女事主当场不治。警方经调查后获悉女事主姓林(32岁)，警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。 据悉，事主受金钱问题困扰。

现场消息指，林女在美桃楼 A座楼上单位对开走廊，跨过 1.4米高石屎墙围栏堕下，倒卧在二楼平台，遗下一滩血迹，其后由消防员抬入室内进行调查。

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