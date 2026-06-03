珍惜生命│美林邨财困女攀过围栏堕平台 重创死亡
更新时间：10:56 2026-06-03 HKT
发布时间：10:56 2026-06-03 HKT
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沙田美林邨美桃楼，今（3日）早上8时38分，一名女子由高处跃下，倒卧在平台位置，奄奄一息，救护员接报到场，经检验后证实女事主当场不治。警方经调查后获悉女事主姓林(32岁)，警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。 据悉，事主受金钱问题困扰。
现场消息指，林女在美桃楼 A座楼上单位对开走廊，跨过 1.4米高石屎墙围栏堕下，倒卧在二楼平台，遗下一滩血迹，其后由消防员抬入室内进行调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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