Save Lily｜Danny父曾为公屋分户一事与弟互殴见血 惊动警方邻居

「Save Lily」事件轰动全港，涉事父母早前被揭次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，而幼子Danny则在家中出生，至今仍未领取出世纸。警方以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕43岁姓曾父亲及39岁姓关母亲，现正被通宵扣查。消息指，曾男与家人居于秀茂坪邨一单位，早年移民外国，至去年带同关妇回流，与胞弟同住上址，惟双方经常为琐事争执，更曾情绪激动大打出手，见血收场，最终更惊动警方到场。

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据了解，曾男与关妇报称居于荔枝角「饶宗颐文化馆—翠雅山房」旅馆，晚上警方将曾男押至上址搜证。有住客表示，曾男等人入住的房间为一间面积约200呎至300呎的开放式套房，今早8时曾目击关妇抱住Danny坐在长椅上休息，其间一边使用手机。

另有消息表示，曾男父母离异，母亲已去世多年，未离开香港前，曾任职救生员。曾男在三兄弟中排行第二，他与兄弟居于秀茂坪邨秀乐楼一单位，大哥早已迁出，单位只有胞弟居住。去年他带同关妇回流，与胞弟同住上址，惟相见好同住难，两兄弟不时为琐事争执。数月前，二人曾为分户问题一事吵架，其间更情绪激动互殴。邻居指事件惊动警方到场，曾男两个月前亦与关妇及Danny搬走。

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