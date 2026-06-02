粉岭华明邨等多个屋苑食水混浊 水务署：水管工程扬起沉积物 已派水车临时供水

粉岭一带今日（2日）有多名居民表示食水非常污浊，从水龙头流出的食水如呈现微黄色。水务署表示下午接获报告指粉岭华明邨、华心邨、和合石一带屋苑疑似出现食水混浊情况，正调查导致食水混浊的原因，初步怀疑是进行水管工程时操作水掣，因水压变化扬起水管内的沉积物（主要是食水内的矿物质，并非沥青）引致，并已即时采取应对措施，全面冲洗上述屋苑一带的政府喉管，供水正逐步回复清澈 。

粉岭今日有多名居民表示食水非常污浊，从水龙头流出的食水如呈现微黄色。网上图片

粉岭今日有多名居民表示食水非常污浊，从水龙头流出的食水如呈现微黄色。网上图片

粉岭今日有多名居民表示食水非常污浊，从水龙头流出的食水如呈现微黄色。网上图片

粉岭今日有多名居民表示食水非常污浊，从水龙头流出的食水如呈现微黄色。网上图片

受影响范围包括粉岭华明邨等多个屋苑

水务署续指正为受影响用户提供临时食水，包括至少5架水车及40个水箱，署方并与受影响屋苑的管理公司保持联络，于有需要时向他们提供技术支援，包括跟进清洗屋苑食水水缸。另外，署方建议大厦进行水缸换水，受影响住户可把水龙头开动片刻，待来水回复清澈才使用，同时亦正就事件与北区民政事务处、房屋署、当区区议员及关爱队紧密联系，为有需要的居民提供适切支援。

水务署正为受影响用户提供临时食水，包括至少5架水车及40个水箱。网上图片