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荃湾荃丰中心男子扮「碌卡」买手机 擸iPhone 17转身跑走｜有片

突发
更新时间：10:55 2026-06-02 HKT
发布时间：10:55 2026-06-02 HKT

荃湾荃丰中心有贼人假扮顾客，偷走iPhone。昨日（6月1日）下午5时许，一名戴口罩、身穿蓝衫黑短裤的男子，到荃丰中心一店舖声称要购买一部 iPhone 17 Pro Max手机。当男子看过产品，由店东带他到店内准备「碌卡」付款时，他突然露出贼相，拿着橙色 iPhone转身逃去。店东猝不及防，欲追无从，事后只得报警处理。

事发经过由闭路电视拍下，店东的女儿其后在社交平台Threads发文，并上载相关CCTV片段，追缉贼人。片段显示事发时间为昨午约5时17分，当时涉案男子在店舖门外和店东交谈，其间店东拿着白色手机盒，男子则手持橙色 iPhone 17 Pro Max查看。其后男子拿出银包并佯装拟用信用卡「碌卡」，店东于是带他转角到店内付款，讵料店东先行步入店内，男子在店东身后突然拿着 iPhone，转身跑走。店东发现随即由店内追出，片段至此结束。

店东的女儿呼吁网民协助追寻贼人：「已报警，请广传出去！揾翻个贼仔出嚟！！」事件引起网民纷纷关注及转发，直斥贼人猖狂，盼警方将贼人绳之于法。警方表示，昨日下午5时23分接获店方报案，职员在橱窗取出电话供一名男顾客检查，但对方未有付款便跑走，案件列盗窃跟进。

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