石硖尾七人车撼安全岛撞冧交通灯  51岁司机嘴流血被困

周日（31日）下午5时14分，一辆白色七人车沿深水埗南昌街向北行驶，当途至窝仔街交界的十字路口、即近石硖尾邨服务设施大楼对开时突然失控，猛烈撼向路中的安全岛行人等候处，更当场撞毁一支交通灯。

由于撞击力巨大，该支交通灯柱应声被撞至塌倒，横卧在行人等候处上；碎裂的灯罩、外壳及电子零件四散路面，一片狼藉。幸事发时安全岛上并无途人正在等候过马路，事故未有波及路人。

由于撞击力巨大，交通灯柱应声被撞至塌倒。Threads@hkcaml

意外后，涉事的白色七人车车头严重扭曲损毁，内部零件及泵把外露。姓陈（51岁）的男司机受伤，嘴部不断流血，且因车头变形而一度未能打开车门，被困于车厢之内。

大批消防员接报后火速赶抵现场施援，利用工具设法协助事主离开车厢并将他救出。男司机获救时仍然清醒，随即由救护车送往玛嘉烈医院接受治理。警方随后封锁部分行车线，现正对这宗车祸的确实起因展开调查。