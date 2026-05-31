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车Cam｜马鞍山SUV特技式铲壆起飞 拦腰撞开七人车再爬头 网民：钱家班都认输

突发
更新时间：22:07 2026-05-31 HKT
发布时间：22:07 2026-05-31 HKT

马鞍山天宇海对开，周六（5月30日）下午2时许，一部SUV沿西沙路往乌溪沙方向行驶，至恒辉街回旋处时，意外与一部七人车相撞，并撞毁一个黄色道路标记。所幸事件中SUV的58岁男司机及七人车的50岁男司机均没受伤，意外原因仍在调查。

网上周日（5月31日）流传事发短片，可见当时七人车及SUV分别沿西沙路左二线及左一线行驶，至回旋处时，位于后方的SUV驶入支路，然而却没有扭軚转弯，反而径直冲向路中心石壆。

SUV首先撞倒黄色道路标记，然后铲上路中石壆，整车起飞后，拦腰撞向前方七人车车门。七人车无辜被撞随即煞停，而SUV则爬头越过七人车，驶出一段距离后才停在路边。

片段流传后引起网民热议，纷纷笑言「睇得出你好赶时间」、「哗！钱家班都认输」、「好有警察故事feel」、「麦林旋风」、「拍戏未必做到咁好效果」；亦有人斥责SUV司机，批评「真唔明啲人，宁愿炒车都唔行错路」、「呢啲大哥害死人，如果在闹市冲上行人路，又唔知撞死几多人，应该罚一世停牌」。

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