罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙

半山罗便臣道5号一住宅单位周六（5月30日）起火，单位内64岁姓尹男住户及31岁姓倪内地女伴侣，和37岁姓卢内地女友人，均昏迷送院治理，其中倪女经抢救后惜告不治，其余两人仍然危殆。警方在单位寻获「冰壶」等吸毒工具。据悉，昏迷尹男为人称「㓥场大王」的资深物业投资者尹柏权。翻查资料，2020年7月其同居前女友，于尹名下跑马地礼顿山豪宅堕楼身亡，警方事后到单位调查检获可卡因，尹因而被控。

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人称「㓥场大王」 历年涉猎多个商场

资料显示，尹柏权为本港资深投资者，历年先后发展尖沙咀首都广场、荃湾地皇广场、荃立方商场、天水围新北江商场等多个商场，再分拆为「蚊型」㓥舖出租，故有「㓥场大王」称号。

室内设计师前女友堕毙后被揭藏毒

2020年7月，一名时年27岁、任职室内设计师的女子，于跑马地礼顿山的1700呎住所堕楼。警方调查后于其堕楼单位内检获少量怀疑可卡因及吸毒工具，并发现单位男户主为绰号「㓥场大王」的商人尹柏权，至于死者据悉为尹的同居女朋友。

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尹柏权其后承认管有危险药物等两罪，辩方当年求情提到，尹的妻子曾两度红杏出墙，儿子亦因此自残，被告大受打击，承受巨大压力才接触可卡因。最终，东区法院2021年7月判处尹15个月感化令，其间被告严禁沾染毒品，并需提交尿液样本供验毒，及参与戒毒疗程等。

事后礼顿山单位平市价4成沽

至2023年12月，尹柏权以5300万元沽出礼顿山事发单位，较当年9500万元市价低4成。不过尹柏权是于2009年以约3870万元买入上述单位，持货14年，故帐面仍赚约1,430万元。

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5月30日罗便臣道火警现场