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罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆

突发
更新时间：13:36 2026-05-31 HKT
发布时间：13:36 2026-05-31 HKT

半山罗便臣道荟萃苑三伤火警，姓倪（31岁）女子延至昨晚11时20分被证实死亡，另64岁男伤者及37岁女伤者则情况危殆，目前仍在玛丽医院及东区医院留医。消防相信火警起因有可疑，案件现由中区警区重案组接手跟进。

3名伤者分别是姓尹男住户（64岁）、姓倪女住户（31岁）及姓卢女子（37岁）。据悉，尹男及倪女是情侣，卢女则是友人；两名涉案女子为内地人，持双程证来港。昨日倪女被送到律敦治医院抢救，至晚上11时20分终告不治；尹男与卢女被送到玛丽医院治理，其后卢女转送东区医院，二人情况危殆。

事发于昨(30日)晨10时53分，荟萃苑一住宅单位发生火警，冒出浓烟，消防接获多宗报告，赶抵现场开喉救火，并先后在单位内救出3人。警方、消防和救护昨午见记者交代案情，提到火警单位大门被梳化阻挡，内有冰壶、打火机等吸毒工具。警方不排除有人在单位吸烟或吸毒导致起火，起火由床褥开始及未知的易燃物引起，火势再蔓延至床头抽柜，引燃咗一个燃料气罐，令火势加快。其后在场主人房床头抽柜入面，搜出打火机及怀疑吸食毒品工具，案件警方仍在调查当中。

相关新闻：半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 1男2女昏迷送院 重案组跟进调查

 

 

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