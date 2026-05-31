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珍惜生命｜大坑励德邨7旬翁高处堕下亡

突发
更新时间：11:28 2026-05-31 HKT
发布时间：11:28 2026-05-31 HKT

今（31日）晨10时53分，一名72岁姓郑男住户，从大坑励德邨德全楼高处单位堕下，飞落巴士站平台上，途人大惊报警，救护员到场证实事主已气绝身亡，盖上遮尸帐篷。

据了解，郑翁与家人住上址一单位，他疑因患病，留下遗书由单位露台堕楼，案件列作自杀，由北角警区杂项调查队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

 

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