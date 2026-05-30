Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

坪𪨶幼犬疑被撞毙 下半身皮肤遭活生生扯甩 50岁男司机接受调查

突发
更新时间：00:38 2026-05-31 HKT
发布时间：18:11 2026-05-30 HKT

坪𪨶缸瓦甫路今日（5月30日）早上7时许，有一只约3个月大幼犬怀疑被撞，下半身皮肤遭扯甩。动物义工将牠救起后，送往兽医诊所抢救，可惜狗狗最终伤重不治。义工指，肇事者事后不顾而去，已有热心途人提供消息，将会报警求助。

据「傻妈流浪猫狗之家」创办人傻妈在社交平台的片段所见，怀疑挨撞狗狗皮开肉绽，下半身皮肤几乎遭整幅扯甩，血肉模糊状甚恐怖。狗狗见到有人靠近状甚惊恐，但由于重创下半身失去反应，无法远离，傻妈见状只能出言安抚。

其后，狗狗被带往兽医诊所抢救，经诊断狗狗内脏及盆骨有碎裂，肺部损伤呼吸困难，未几狗狗陷入休克，最终回天乏术。傻妈表示，已为离世狗狗取名为「福仔」，将会安排善终，让狗狗有尊严离去。

事件流传后引起不少网民哗然，心痛狗狗遭遇之外，亦纷纷斥责司机肇事逃逸行为冷血。傻妈其后回复《星岛头条》时，称已有热心途人提供肇事车辆消息，将会报警求助。


警方指，周六（31日）接获报案，指同日早上约7时在打鼓岭缸瓦甫路怀疑有车辆撞到一狗只后不顾而去。该狗只受伤，由一名市民带走接受治理。一名50岁涉案男司机现正接受调查。案件暂列作「交通意外—动物受伤」，交由新界北总区交通部意外调查队第六队跟进。

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
16小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
9小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
18小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
15小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
8小时前
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
麦明诗1岁仔搭飞机狂刨安全指引 酒店遇音乐演奏即做一件事 遗传父母学霸基因
影视圈
8小时前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
12小时前
中九龙绕道九龙湾段今年开通 将军澳去油麻地由65分钟大减至12分钟 局方：奇妙之旅
中九龙绕道九龙湾段今年开通 将军澳去油麻地由65分钟大减至12分钟 局方：奇妙之旅
社会
13小时前
英超｜「转会大神」罗马诺爆料 利物浦决定炒掉领队史洛特
英超｜利物浦证领队史洛特离任 联赛仅保欧联资格料成导火线
足球世界
5小时前