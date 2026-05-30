坪𪨶幼犬疑被撞毙 下半身皮肤遭活生生扯甩 50岁男司机接受调查

坪𪨶缸瓦甫路今日（5月30日）早上7时许，有一只约3个月大幼犬怀疑被撞，下半身皮肤遭扯甩。动物义工将牠救起后，送往兽医诊所抢救，可惜狗狗最终伤重不治。义工指，肇事者事后不顾而去，已有热心途人提供消息，将会报警求助。

据「傻妈流浪猫狗之家」创办人傻妈在社交平台的片段所见，怀疑挨撞狗狗皮开肉绽，下半身皮肤几乎遭整幅扯甩，血肉模糊状甚恐怖。狗狗见到有人靠近状甚惊恐，但由于重创下半身失去反应，无法远离，傻妈见状只能出言安抚。

其后，狗狗被带往兽医诊所抢救，经诊断狗狗内脏及盆骨有碎裂，肺部损伤呼吸困难，未几狗狗陷入休克，最终回天乏术。傻妈表示，已为离世狗狗取名为「福仔」，将会安排善终，让狗狗有尊严离去。

事件流传后引起不少网民哗然，心痛狗狗遭遇之外，亦纷纷斥责司机肇事逃逸行为冷血。傻妈其后回复《星岛头条》时，称已有热心途人提供肇事车辆消息，将会报警求助。



警方指，周六（31日）接获报案，指同日早上约7时在打鼓岭缸瓦甫路怀疑有车辆撞到一狗只后不顾而去。该狗只受伤，由一名市民带走接受治理。一名50岁涉案男司机现正接受调查。案件暂列作「交通意外—动物受伤」，交由新界北总区交通部意外调查队第六队跟进。