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反外围赌博│2026世界杯两周后揭幕 警到兰桂坊派发传单劝勿赌外围波

突发
更新时间：11:46 2026-05-30 HKT
发布时间：11:46 2026-05-30 HKT

距离2026世界杯揭幕仅剩两星期！昨日(29日)中区警区联同中西区扑灭罪行委员会、港岛总区防止罪案办公室及保安局禁毒处义工等，到访兰桂坊派发传单及提醒市民，外围赌博不仅违法，更可能令你背负巨额债务，甚至被犯罪集团操控，卷入更严重的罪行。

警方警告，所谓「方便」、「优惠」、「高赔率」全是陷阱。尤其是年轻人，一旦误入歧途，随时前途尽毁，后悔莫及。警方会加强宣传、教育及执法，希望大众在欣赏高水平足球赛事的同时，亦不受非法赌波活动影响。

警方指出，犯罪集团往往利用年轻人「揾快钱」心态，招募参与所谓的网上推广活动，相关行为可能已违法。根据香港法例第148章《赌博条例》第16B条，任何人明知而推广或便利收受赌注，均属违法，经公诉程序定罪，可判罚款500万元及监禁7年。

根据《赌博条例》第8条，任何人向收受赌注者投注，而不论有关赌注在香港境内或境外收取，均属违法，首次定罪最高可被判处监禁3个月，市民切勿以身试法。

 

 

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