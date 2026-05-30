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珍惜生命｜将军澳彩明苑18岁青年堕楼 昏迷送院亡

突发
更新时间：06:51 2026-05-30 HKT
发布时间：06:51 2026-05-30 HKT

将军澳发生堕楼案。今日（30日）凌晨3时46分，警方接获保安报案，指彩明苑彩松阁怀疑有人从高处堕下，倒卧地面奄奄一息。

救护员接报后赶往现场，发现一名青年倒卧地上，全身多处受伤，当时已陷入昏迷。救援人员随即将他抬上救护车，急送将军澳医院，惜经抢救后证实不治。

人员经初步调查，相信姓龚（18岁）青年从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受学业问题困扰而寻死。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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