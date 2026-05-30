珍惜生命｜将军澳彩明苑18岁青年堕楼 昏迷送院亡

将军澳发生堕楼案。今日（30日）凌晨3时46分，警方接获保安报案，指彩明苑彩松阁怀疑有人从高处堕下，倒卧地面奄奄一息。

救护员接报后赶往现场，发现一名青年倒卧地上，全身多处受伤，当时已陷入昏迷。救援人员随即将他抬上救护车，急送将军澳医院，惜经抢救后证实不治。

人员经初步调查，相信姓龚（18岁）青年从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受学业问题困扰而寻死。

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