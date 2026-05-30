元朗妇遭刀贼掠去100元现金 纠缠间被割伤双手 现场遗30米血路

元朗街头惊现刀贼。周五（29日）晚上11时12分，一名55岁（姓李）女子返家途中，行至妈庙路17号水边围邨邨口、近光明学校对开时，突然遭到一名持𠝹刀中年贼截劫。

负伤奔百米青山公路求救 现场遗血路

女事主惊魂甫定下奋起反抗，与贼人发生纠缠。过程中，女事主双手被割伤，当场鲜血直流。刀贼最终强行掠走女事主身上100港元现金及一部手提电话，他逃跑时手机跌落地上未有拾回，往未知方向逃去无踪。

女事主遇劫受伤后，强忍剧痛，一边流血一边慌忙跑出附近的青山公路-屏山段求助。救护员接报赶至，发现女事主虽双手受伤、惊魂未定，但幸而保持清醒，随即将她送往屯门医院接受治理。

案发后大批警员赶抵现场，并立刻围封水边围邨邨口及附近路段展开调查。就现场所见，光明学校对开地面遗下一滩血渍，沿路延伸长达30米的「血路」，估计是女事主负伤边逃跑求救时留下。

警方目前将案件列作「行劫」处理，正全力追缉该名年约50岁、身高约1.6米、案发时戴眼镜及孭背囊的独行贼归案。