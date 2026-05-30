有片｜黄雨下沙田狮隧公路变汪洋 新城市广场巴士总站现「喷泉」

沙田大水浸。天文台于本周五（29日）晚上10时正发出黄色暴雨警告信号，虽然信号于同晚11时30分取消，但在短短一个多小时内，本港天气极度不稳，广泛地区均录得暴雨。其中沙田区更沦为重灾区，多处出现严重水浸，狮隧公路瞬间变成汪洋，甚至有巴士总站的坑渠出现大倒灌，场面惊人。

司机调侃：揸车变揸海盗船

暴雨期间，网上疯传一段拍摄于沙田狮子山隧道公路近大涌桥路、往曾大屋游乐场方向的行车片段。影片可见，当时现场正值红灯，大批车辆按照交通灯号乖乖停下，惟路面已严重积水，水位深至淹没大半个车轮。当时夜空中不时划过数下凌厉闪电，路上途人则显得狼狈，纷纷在暴风雨中撑伞涉水而行。

现场水浸情况异常夸张，令目击的司机和网民目瞪口呆。影片上载者更禁不住在贴文中幽默笑言：「揸揸吓车变咗揸海盗船。」影片随即引发热议，不少网民留言惊呼「哗，好夸张㖞」、「这不是开车，是变了潜水艇吧」，亦有大批市民忧心忡忡，担心现场积水太深，会导致大批车辆在路中「死火」故障，酿成严重交通挤塞。

新城市巴士总站渠盖喷水 网民：沙田音乐喷泉回归

沙田的「水上奇观」不止一处。另一条网上影片则拍下沙田新城市广场地下巴士总站的内部情况。怀疑因市区排水系统不堪重负，加上雨水夹杂沙石堵塞渠口，巴士总站内的一个坑渠盖竟然出现严重倒灌，积水如同喷泉般从渠口不断疯狂喷涌而出，水花四溅。

面对如此奇景，现场一名中年男子却显得极为气定神闲，更无视身边喷发的水柱，淡定地手持手机走近渠口近距离拍摄。网民看过影片后纷纷开玩笑指：「沙田音乐喷泉返嚟啦！」亦有人对该名市民的反应大感佩服，戏称「阿叔见惯大风大浪，真系够晒淡定」。

中环行人电梯现「小瀑布」

另外，黄雨期间，中环行人电梯上干德道一段行人亦出现「小瀑布」，水柱源源不住从天桥顶面直喷而下。