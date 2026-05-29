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澳门10岁童遭撞毙｜校外补习后回家遇横祸 特首岑浩辉要求严肃侦办

突发
更新时间：19:04 2026-05-29 HKT
发布时间：19:04 2026-05-29 HKT

澳门青洲大马路一部七人车，周三（5月27日）晚上8时许经过斑马线时，怀疑没有收慢让行人，导致一名10岁男童被撞倒后重创死亡，涉案司机已被控过失杀人罪。事件引起澳门社会高度关注。澳门政府表示，行政长官岑浩辉高度重视青洲大马路致命车祸，事发后，已立即要求保安司司长统筹相关部门迅速处理现场情况，依法严肃侦办案件。

岑浩辉又特别嘱托教育及青年发展局，向死者家属转达特区政府对遇难男童的哀悼，以及对家属的深切慰问。同时已指示其他权限部门立即采取必要的预防和应对措施，避免同类悲剧再次发生。

相关报道：澳门七人车撞死10岁男童 疑斑马线前未让行人肇祸 司机被控过失杀人

离世男童是学校龙狮队成员

澳门传媒报道，离世男童就读莲峰普济学校，该校校长何敏辉离世男童为人活跃、热爱运动，是学校龙狮队成员，平日与同学相处融洽。该名学生居住在学校附近，在校外补习后回家途中，不幸发生意外。离世学童家中有两名姐姐，一名就读该校小六、一名已毕业升中学，事发后母亲专心处理后事及跟进调查，两名孩子暂住珠海亲戚处，目前小六姐姐已请假。

何校长又称，已联同教育及青年发展局为校内师生展开情绪支援工作，先后开展四场情绪辅导讲座，十多名社工进驻校园，针对情绪反应较大的同学加强辅导，目前师生情绪逐步平复。事发当晚校方人员全程在医院陪同家长，家长情绪激动。校方已筹集慰问款项，将送交家长，持续支援。

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