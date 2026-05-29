大屿山独自行山失踪51岁男 遗体被寻获 疑中暑后失救丧命

51岁姓陈男子前日（27日）独自前往大屿山凤凰径第8段行山，惟彻夜未归。经过连续两日搜索，寻获事主遗体。据了解，今天（29日）救援人员再到羌山道、狗岭涌一带搜索，至中午12时许，在羌山道山头发现事主，政府飞行服务队正前往救援，最终证实事主已明显死亡，遗体运往飞行服务队总部，稍后待仵工舁送殓房，陈男死因有待剖验确定。

据了解，消防连同搜索犬于狗岭涌营地公厕附近搜索期间找到死者，当时陈男已不省人事，至下午1时左右，由救护员于现场确认死者死亡。现场无打斗或搜掠痕迹，死者财物包括手机及钱包均完好无损。经警方初步调查，案件无可疑。相信死者行山至狗岭涌营地公厕附近时，怀疑中暑后失救引致死亡。

陈男无长期病患，无欠债问题。前日（27日）早上7时，他对妻子表示会独自前往大屿山凤凰径第八段羌山道石壁水塘往狗岭涌来回行山，直至昨晨仍未回家，妻子致电他无人接听，担心下报警。警方调查后，证实陈男最后出现在东涌富东邨商场出现。

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