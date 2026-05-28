假冒电子告票短讯惊现「升级版」 警方呼吁市民慎防受骗
更新时间：22:02 2026-05-28 HKT
发布时间：22:02 2026-05-28 HKT
发布时间：22:02 2026-05-28 HKT
警方今日（5月28日）在社交平台表示，近日假冒电子交通罚款（电子告票）短讯出现「升级版」。骗徒会模仿官方短讯格式，列出「通知书编号」、「日期」及「罚款」金额，更伪冒发送人名称，企图诱使市民点击连结。有关超连结，冒充「电子交通告票平台」的「核实／缴付告票」页面，企图欺骗市民提供信用卡帐户及个人资料。警方近日接获多宗相关查询，特此提醒大家一定要提高警惕，避免误入钓鱼骗局。
警务处严正表示，有关的伪冒电子告票短讯所列的网站（hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]com, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]online, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]site, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]live）并非官方平台，市民切勿点击超连结。
警务处「电子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供车牌号码外，亦要求输入通知书编号，并会列出「交通定额罚款通知书」（告票）详情，如违例日期、时间及地点等，供市民核对。
警务处强调，所有电子告票短讯只会由警务处发送人名称（即「#HKPF-eTT」）发出，而无论是以短信或电邮形式发出的告票，绝不会附有任何超连结。
市民如接获来历不明的短讯，应保持警觉，切勿点击任何超连结、登入可疑网站或提供个人资料。市民若曾向该网站提供个人资料，请致电18222与警务处反诈骗协调中心人员联络。市民如对「电子交通告票平台」有任何查询，可致电181 181。
警务处提醒市民切记「有#无Link .gov.hk你要认清」，注意以下防骗资讯：
- 所有告票短讯均由「#HKPF-eTT」发出，其他发送人名称均属伪冒；
- 短讯及电邮告票均不会附上任何超连结，市民应提高警觉，切勿点击可疑超连结或提供个人资料；以及
- 平台官方网站域名结尾为「.gov.hk」，其他结尾均非政府网站。
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