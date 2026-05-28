Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假冒电子告票短讯惊现「升级版」 警方呼吁市民慎防受骗

突发
更新时间：22:02 2026-05-28 HKT
发布时间：22:02 2026-05-28 HKT

警方今日（5月28日）在社交平台表示，近日假冒电子交通罚款（电子告票）短讯出现「升级版」。骗徒会模仿官方短讯格式，列出「通知书编号」、「日期」及「罚款」金额，更伪冒发送人名称，企图诱使市民点击连结。有关超连结，冒充「电子交通告票平台」的「核实／缴付告票」页面，企图欺骗市民提供信用卡帐户及个人资料。警方近日接获多宗相关查询，特此提醒大家一定要提高警惕，避免误入钓鱼骗局。

警务处严正表示，有关的伪冒电子告票短讯所列的网站（hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]com, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]online, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]site, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]live）并非官方平台，市民切勿点击超连结。

警方今日（5月28日）在社交平台表示，近日假冒电子交通罚款短讯出现「升级版」。FB：香港警察
警方今日（5月28日）在社交平台表示，近日假冒电子交通罚款短讯出现「升级版」。FB：香港警察

警务处「电子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供车牌号码外，亦要求输入通知书编号，并会列出「交通定额罚款通知书」（告票）详情，如违例日期、时间及地点等，供市民核对。

警务处强调，所有电子告票短讯只会由警务处发送人名称（即「#HKPF-eTT」）发出，而无论是以短信或电邮形式发出的告票，绝不会附有任何超连结。

市民如接获来历不明的短讯，应保持警觉，切勿点击任何超连结、登入可疑网站或提供个人资料。市民若曾向该网站提供个人资料，请致电18222与警务处反诈骗协调中心人员联络。市民如对「电子交通告票平台」有任何查询，可致电181 181。

警方呼吁市民分清真假连结及短讯。
警方呼吁市民分清真假连结及短讯。

警务处提醒市民切记「有#无Link .gov.hk你要认清」，注意以下防骗资讯：

  • 所有告票短讯均由「#HKPF-eTT」发出，其他发送人名称均属伪冒；
  • 短讯及电邮告票均不会附上任何超连结，市民应提高警觉，切勿点击可疑超连结或提供个人资料；以及
  • 平台官方网站域名结尾为「.gov.hk」，其他结尾均非政府网站。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
3小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
8小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
13小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
11小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
9小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
2026-05-27 22:00 HKT
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
15小时前
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」
社会
2小时前
房委会第三季推「特快公屋编配」 首次一并推售绿置居及租置单位
社会
9小时前