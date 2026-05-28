水警海关柴湾联合打击快艇走私 截获私烟鬼油共值178万元

警方怀疑近日有人在柴湾水域一带走私，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、水警小艇分区、水警港口分区、联同海关海域特遣队，今日（5月28日）凌晨在有关海域打击走私。行动中，人员发现两艘没有亮起航行灯的快艇驶至柴湾货物装卸区防坡堤岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。

人员随即行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警及海关人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东南面水域往内地方向驶去。人员在现场及涉案货车共检获约39万支怀疑私烟及540公升怀疑未完税汽油，估计市值共约178万元，应课税值共约129万元，并扣查有关涉案货车。上述案件正由海关人员继续跟进调查。

买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例(修订)条例》已于2025年9月19日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行最高罚款提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。另外，任何人若进口、处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁2年。