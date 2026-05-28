屯门地盘意外损毁食水管 马路沦泽国 兆禧苑及商场供水受影响

今（28日）午3时许，屯门湖景路近湖翠楼对开爆水管，淹没路面，水深数寸，汽车驶经溅起水花，湖翠往兆禧行人路一度封闭，附近港铁地盘出现水浸，水务署已派员到场抢修。

水务署表示，经派员了解后，发现食水水管是由于港铁公司承建商的工程意外受损，导致渗漏。由于渗漏情况严重，署方工程团队需即时关上水掣，兆禧苑及其商场的食水供应受影响。署方正为受影响用户提供临时食水，包括至少两架水车及16个水箱。

水务署强调，工程团队正尝试各种方法以尽量减少住户及商户受停水影响，并会尽快就各种方法作出评估。署方正全力进行水管维修，并会尽快完成有关的水管维修工程并恢复食水供应。署方已就事件与屯门民政事务处、当区区议员、关爱队及屋苑管理处紧密联系，为有需要的居民及商户提供适切支援。