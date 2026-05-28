葵盛西邨爆水管路陷困货车 水车水箱临时供水 料今晚9时完成抢修

葵涌葵盛西邨爆水管。今晨（28日）葵盛西邨第8座停车场对开有地下食水管爆裂，大量食水夹杂泥沙涌出，淹浸路面。警方于早上8时45分接报到场处理，并通知水务署派员关上水掣，进行抢修。其间一辆货车途经现场，因路面下陷，左边车轮陷入坑内，车身倾侧被困。

水务署在Facebook专页「滴惜仔」表示，该署接获报告指葵盛围有食水供水管渗漏，已派员前往现场跟进，经了解后确认涉事水管为一条直径200毫米的食水供水管，用作供应食水予葵盛西商场、葵盛西邨6至10座及月海湾。在关上水掣后，现场已停止涌水。署方正为受影响用户提供临时食水，包括至少一架水车及10个水箱。

受事故影响，葵盛围近葵盛西邨第8座停车场出入口需暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。水务署称，工程团队正全力进行水管维修，争取于今日（28日）晚上约9时完成有关的水管维修工程并恢复食水供应。署方已就事件与葵青民政事务处、当区区议员及房屋署保持紧密联系，并派员到现场为受影响居民提供适切的协助。就事件为市民带来不便，该署表示抱歉。