珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝

将军澳发生堕楼案。周二（27日）晚上9时许，康城路1号日出康城一期住宅大厦内，一名老父遍寻不获儿子，查看后惊见儿子倒卧在大厦天井位置，连忙报警求助。

救援人员接报后赶抵现场，惟经救护员检验后，发现男子身体多处骨折重创，已当场气绝身亡。

警方随后封锁现场天井及登楼调查，证实死者是43岁姓刘男子，相信他是由寓所堕下。警员在屋内检获死者留下的遗书，内容交代了生活不合意。据悉，刘男生前有情绪病纪录。警方相信事件无可疑，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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