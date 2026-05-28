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珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝

突发
更新时间：07:39 2026-05-28 HKT
发布时间：07:39 2026-05-28 HKT

将军澳发生堕楼案。周二（27日）晚上9时许，康城路1号日出康城一期住宅大厦内，一名老父遍寻不获儿子，查看后惊见儿子倒卧在大厦天井位置，连忙报警求助。

救援人员接报后赶抵现场，惟经救护员检验后，发现男子身体多处骨折重创，已当场气绝身亡。

警方随后封锁现场天井及登楼调查，证实死者是43岁姓刘男子，相信他是由寓所堕下。警员在屋内检获死者留下的遗书，内容交代了生活不合意。据悉，刘男生前有情绪病纪录。警方相信事件无可疑，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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