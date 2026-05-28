龙运巴士屯门失控铲安全岛撞栏 车长生日前6分钟遇险无恙

屯门发生涉及双层巴士的车祸。周二（27日）晚上11时54分，一辆由龙运巴士营运、正前往田景邨方向的E33P路线巴士，沿屯门鸣琴路左线行驶。不料，当巴士准备左转入田景路时，车身突然怀疑失控，整辆巴士随即「强登」路中央的安全岛，并将一列铁栏猛烈撞毁，现场发出沉重撞击声。

幸运的是，虽然巴士体积庞大且冲力不小，但在这宗意外中并无任何乘客或路人受伤。涉事的49岁侯姓男车长在事发后情绪稳定，并当场通过了警方的酒精呼气测试，证实并无酒后驾驶。

周二（27日）晚上11时54分，一辆由龙运巴士营运、正前往田景邨方向的E33P路线巴士，沿屯门鸣琴路左线行驶。不料，当巴士准备左转入田景路时，突然失控撞向路中央的安全岛。网图

这宗车祸背后还有一段巧合枝节。据了解，涉事的侯姓车长出生日期为5月28日，换言之，今日（28日）正是他的生辰。这宗意外发生的时间为深夜11时54分，距离他正式踏入生日、成为「当日寿星」仅仅剩下最后的6分钟。

警方目前正就车祸的具体原因展开进一步调查。