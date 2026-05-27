澳门七人车撞死10岁男童 疑斑马线前未让行人肇祸 司机被控过失杀人

澳门发生严重交通意外，周三（5月27日）晚上8时许，一部七人车驶至青洲大马路近北区警司处的斑马线时，意外撞倒一名10岁、身穿校服的男童，男童重创当场失去呼吸脉搏，被送往医院抢救后可惜最终不治。

当地治安警表示，离世男童及肇事司机均为澳门居民，司机40多岁，事后通过酒精呼气。经初步搜证、翻看闭路电视及行车记录仪，怀疑司机驶至现场过路处时，未有先让行人肇祸。至今日（5月28日）治安警更新，指事后调查发现肇事司机在行经斑马线前未有减速，现场未发现刹车痕；肇事姓周司机任职电脑工程师，声称当时留意不到有行人，治安警将以过失杀人罪检控该司机。

当地市民献花落泪悼念

今日(28日)早上，多名当地热心市民及街坊纷纷自发到青洲大马路现场献花悼念，行人路上一字排开摆放了近二十束的鲜花。由于死者年仅10岁，不少市民更特意带来了小童喜爱的零食、饼干、纸包饮品，以及一个蓝色毛公仔，摆放在花丛之中，不少人悼念期间潸然泪下。

澳门教育及青年发展局和社工局表示，对意外深感痛心与惋惜，并向学生的家属、亲友致以最沉痛的哀悼和最真挚的深切慰问。教青局已即时启动校园危机事故处理机制，协调学校及辅导机构开展辅导跟进，并与社工局紧密沟通，为学生家庭提供所需支援，全力协助家属度过艰难时期。

当地市民在场献花悼念男童。

当地市民带同零食悼念离世男童。FB：Peter Pe@澳门交通现场

献花悼念市民络绎不绝。FB：Lynn Yu@澳门交通现场