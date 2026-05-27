Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬港汉澳门酒店强奸女友人被捕 邀约赌钱讹称包食宿分房瞓

突发
更新时间：16:53 2026-05-27 HKT
发布时间：16:08 2026-05-27 HKT

周一（5月25日）佛诞假期期间，64岁姓庄香港男子，主动邀约一名香港女性青年友人前往澳门赌博消遣。出发前，庄男声称预订两间房，并承担交通及住宿费，惟女事主到澳门后发现对方仅订一间双床房。两人翌日（5月26日）凌晨3时许于房间分床休息时，有人趁女事主熟睡，环抱对方并暴力性侵。女事主反抗受轻伤，其后成功逃脱呼救，其他住客协助下报警求助。

两人相识1年多

庄男企图逃离时被赌场保安截获，澳门治安警到场了解后，通知司警跟进。初步调查男子报称职业为司机，两人相识1年多。经伤势鉴定，女事主双前臂可见浅表抵抗伤，双颊和双膝亦有轻微挫伤，有强烈迹象显示涉案男子曾犯罪。目前庄男涉嫌触犯强奸罪，被移送当地检察院侦办。

庄男涉嫌触犯强奸罪，被移送澳门当地检察院侦办。资料图片
庄男涉嫌触犯强奸罪，被移送澳门当地检察院侦办。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
8小时前
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
4小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
7小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
23小时前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
3小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
4小时前