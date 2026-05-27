六旬港汉澳门酒店强奸女友人被捕 邀约赌钱讹称包食宿分房瞓

周一（5月25日）佛诞假期期间，64岁姓庄香港男子，主动邀约一名香港女性青年友人前往澳门赌博消遣。出发前，庄男声称预订两间房，并承担交通及住宿费，惟女事主到澳门后发现对方仅订一间双床房。两人翌日（5月26日）凌晨3时许于房间分床休息时，有人趁女事主熟睡，环抱对方并暴力性侵。女事主反抗受轻伤，其后成功逃脱呼救，其他住客协助下报警求助。

两人相识1年多

庄男企图逃离时被赌场保安截获，澳门治安警到场了解后，通知司警跟进。初步调查男子报称职业为司机，两人相识1年多。经伤势鉴定，女事主双前臂可见浅表抵抗伤，双颊和双膝亦有轻微挫伤，有强烈迹象显示涉案男子曾犯罪。目前庄男涉嫌触犯强奸罪，被移送当地检察院侦办。

庄男涉嫌触犯强奸罪，被移送澳门当地检察院侦办。资料图片