新界南警打击交通违法行动 拘11男涉6宗罪 扣35车涉非法改装

新界南总区交通部执行及管制组人员一连11日（5月15日至25日）在区内展开代号「飞盾」（FASTSHIELD）暨「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后及毒后驾驶等严重交通罪行。



行动期间，人员于区内主要干道，包括青屿干线、屯门公路及青葵公路一带打击超速驾驶，设置路障及重点巡查酒吧区，截查可疑车辆，进行执法及酒精呼气测试。



行动中共拘捕11名本地男子，年龄介乎30至63岁，分别涉嫌「酒后驾驶」、「毒后驾驶」、「没有提供血液及尿液样本」、「在交出执照的24小时期间驾驶汽车」、「没有有效第三者保险而使用车辆」及为「被通缉人士」。



此外，人员亦重点打击不专注驾驶，其间共向106名司机发出「驾驶汽车时以手持方式使用流动电话」告票。于超速驾驶方面，亦侦测到1331部车辆超速行驶。



行动中，共有35辆私家车怀疑经过非法改装，人员亦发出18张欠妥车辆报告，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉事车辆被警方拖往汽车扣留中心作进一步检验。



警方呼吁驾驶人士，毒后驾驶、酒后驾驶及超速驾驶均属严重罪行，一经定罪除会被罚款及停牌外，亦会判处监禁，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行严厉交通执法行动，打击相关违例事项，以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意识。