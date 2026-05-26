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珍惜生命│北角中年汉堕海 获救昏迷送院亡

突发
更新时间：14:19 2026-05-26 HKT
发布时间：14:19 2026-05-26 HKT

北角电气道233号城市花园对开，今（26日）下午1时21分，途人发现对开海面有一名男子载浮载沉，报警求助。救援人员接报到场，将事主救起，惟他已陷入昏迷，被送往东区医院，惜经抢救后不治，警方正调查其堕海原因。

男事主获救昏迷送院。
男事主获救昏迷送院。
救援人员接报到场拯救。
救援人员接报到场拯救。

 防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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