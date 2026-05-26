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乘匹克球热 「优秀教练」教出警队温度 打出警队亲民与专业

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更新时间：13:41 2026-05-26 HKT
发布时间：13:41 2026-05-26 HKT

匹克球近年红爆全球，这股热潮也席卷警队！在这股旋风中，警长李民辉（辉哥）绝对是核心人物。他不仅是警察匹克球会的创会成员及教练，早前更荣获中国香港匹克球总会颁发「优秀教练」殊荣。要知道，这个奖项含金量极高，每年只有极少数热心推广匹克球并作出卓越贡献的教练方能获奖。

辉哥（左二）经常向耆乐警讯会员授课，并与他们交流。
辉哥（左二）经常向耆乐警讯会员授课，并与他们交流。
辉哥于小三地体育交流会担任匹克球赛事裁判。
辉哥于小三地体育交流会担任匹克球赛事裁判。

画线画出个球会　创会元老的热血起点

说起与匹克球的缘份，辉哥接受今期《警声》访问时说，这是源于一份「敢于尝试」的精神。数年前他在八乡少讯中心任教官，为给青少年活动增添新鲜感，发掘了这项新兴运动。「当时我们就在羽毛球场用胶纸自己画线、设置场地，边学边打！」谁想到当初的匹克球新手，竟成了孕育球会的推手。从业余自学到成为「优秀教练」兼警察匹克球会创会成员，辉哥凭着一股热诚，一步步将这项运动带进警队。

社交神器　「SPC」「JPC」齐齐打出好球

「一块拍、一粒球，带来的不只是运动的热血，更可连结市民。」辉哥最享受带着这项运动走入社区。匹克球易上手，是跨代交流的最佳神器，真正做到老幼「通杀」！

他近年经常穿梭于少年警讯（JPC）及耆乐警讯（SPC）授课，无论是活力充沛的年轻人还是老友记，统统被这项运动迷倒。当中他最自豪的「战绩」，莫过于教懂一个80岁的老友记打球。他回忆道：「起初老友记们表现得很拘谨，怕自己手脚慢打不到。但这运动太亲民了，当他们成功把球击过网，甚至杀出好球时，脸上瞬间绽放的灿烂笑容，跟少讯学员一样兴奋。那一刻我超级满足！」这种一拍一笑的互动，正正展现警队不仅有执法专业，更有一份走入群众、关怀社区的「温度」。

打入小三地体育交流会　成内联外通新桥梁

这份匹克球的热度更连系了海外同袍。在刚圆满举行的「港新澳警察体育交流会2026」（小三地体育交流会）中，匹克球首次成为友谊赛项目，成为亮点之一。担任赛事裁判的辉哥难掩自豪：「看到自己努力推广的运动，如今成为三地同袍交流的桥梁，满足感难以言喻。大家为打好每一球而拼搏欢呼，这种跨越文化的体育精神，让彼此的默契与友谊瞬间升温。」

「一块轻飘飘的球拍看似微不足道，但只要有心、有温度，肯为大众多走一步，它能做到的绝对超乎想像！」辉哥扬起手中的球拍分享道。他期望未来继续推展匹克球的「热度」与「温度」，打出警队的亲民与专业。

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