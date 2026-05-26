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骗徒「AI分析」招徕假App诱投资 过去一周逾70宗案涉款5000万

突发
更新时间：13:55 2026-05-26 HKT
发布时间：13:55 2026-05-26 HKT

警方在Facebook专页「CyberDefender 守网者」表示，过去一周共接获逾70宗投资骗案，总损失金额逾5,000万元。其中一名受害人在Facebook看到假投资广告，点击连结后转至WhatsApp，并与自称「加密货币投资专家」的骗徒联络。受害人被对方诱骗，下载假冒「投资平台 App」，并按指示将8万元转账至加密货币电子钱包。其后，假App显示投资回报可观，受害人信以为真，再转账逾100万元。直至平台拒绝提现，受害人才惊觉受骗。

在AI 技术热潮下，警方指骗徒亦借「AI 投资分析」作招徕，声称可预测加密货币升跌、带来高回报，并常以「AI 投资」、「高科技分析」、「保证回报」等字眼包装骗局，提醒市民小心提防。

fb「CyberDefender 守网者」图片
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