荃湾杨屋道爆咸水管 料下午5时冲厕水恢复 5.27凌晨重开东行慢线

荃湾杨屋道爆水管，周一（25日）晚上8时许，杨屋道171号对开地底一条直径900毫米的咸水管爆裂，大量咸水夹杂沙泥淹浸至少两条行车线。受事故影响，用作供应荃湾及葵涌一带的冲厕水暂停，水务署原本预计于今日（26日）凌晨5时前恢复大部分用户的冲厕水供应，惟经通宵抢修后，署方表示维修工序较预期困难，工程团队争取于今日晚上9时完成水管维修工程，全面恢复冲厕水供应。其后恢复冲厕水供应提前至下午5时。

今晨约7时，水务署在Facebook专页「滴惜仔」称，就荃湾杨屋道近横龙街的水管渗漏事故，该署工程团队通宵进行维修及供水调度工作，包括关闭数个供水主干管的水掣，并曾重启海水泵房的运作，以暂时恢复冲厕水供应。惟因维修工序比预期困难，供水调度亦需有所调整以配合维修工程，荃湾及部分葵涌区用户的冲厕水供应仍受影响。工程团队继续努力进行供水调度，包括清除涉事水管内的积水、关闭上游的水掣等，以期尽量将受影响范围缩小。署方称，争取于今日晚上9时完成水管维修工程，全面恢复冲厕水供应。

至下午3时许，水务署指工程团队已经完成紧急水管维修工程，并正在冲洗喉管，预计荃湾及葵涌一带用户的冲厕水供应会于今日下午约5时开始陆续恢复正常。本署工程团队会尽快重铺路面以期于明日（27日）凌晨约2时重开该段杨屋道东行线慢线，其余行车线会陆续分阶段重开。该署就事件为市民带来的不便表示抱歉，并感谢受影响市民的体谅。

今早运输署表示，因水管紧急维修，杨屋道往德士古道方向介乎古坑道与横窝仔街之间的全线仍然封闭。同时，杨屋道往大河道方向近横龙街的快线亦已封闭，驾驶人士只可使用慢线行车。署方呼吁驾驶人士考虑改用其他道路。

受影响九巴30X、32H、33A、41M、42M、49X、73P及243M号线（往九龙/青衣/大埔方向），以及城巴第930A号线（往会展站方向）须改道行驶。有关个别巴士路线的最新服务情况，市民可参阅巴士公司的网页或流动应用程式内的资讯。