西贡花山百人团远足 3人失散一度失踪大半日 全部安全寻获

西贡发生行山人士失踪事件。警方于周一（25日）晚上10时许接获一名男子报案，指一批行山人士于西贡花山附近怀疑失散，其中3名男子失去联络。救援人员接报后通宵登山搜救，至周二（26日）凌晨约4时在西贡万宜路近白腊村一山径，寻回其中一名70岁姓陈的失踪男子，他没有受伤，毋须送院。

今日（26日）早上，警方、消防继续在白腊村附近搜索其余2名失踪者，政府飞行服务队亦派出直升机协助。据悉，另外两人均年约70岁至80岁。至早上10时，人员在彩云邨发现其中姓莫老翁（73岁），原来他已自行落山，安全无恙。消防处其后表示，另一人亦被寻回，他没有受伤，处方于早上11时05分停止动员。

消息称，涉事的众人是透过本地行山组织一齐行山。周一早上9时15分，接近100名行山者包括姓刘报案人及3名失踪者于白腊开始起行，刘只认识陈男，但并不认识另外两名失踪者及其他行山者。

同日12时许，刘于花山替陈男影相后便自己一个继续行程。其间他只偶然听到陈男与另外两失踪者交谈，但未有回头观看，行山后刘便自行回家。同日黄昏，刘联络陈男但一直未能成功，感到担心于是报案求助。

至（26日）凌晨3时 ，陈男的妻子收到丈夫的whatsapp讯息，表示他会于山中过夜，并将于早上回家。消防及警方机动部队在白腊村附近将他寻回及带落山。其后救援人员亦寻回另外两名失踪者。