佛诞长假｜返港人流逼爆多个口岸 人龙未见尽头 市民：从未见过如此景象

一连三日佛诞长假期今日（25日）结束，多名北上的港人下午开始从各口岸回港。至傍晚时份，不少港人在社交平台发帖，指深圳湾、香园围、福田及深圳等口岸均人山人海，被挤得水泄不通，人龙未见尽头，其中有人指需排队一小时才能过关，直言非常夸张。

不少网民在小红书发文，指自己在关口等候差不多一小时，但人龙「完全不动」，令他以为是系统停止服务，亦有人表示已在中午开始回港，不需15分钟便完成过关，「每个长假或短假最后一天都是这样的」、「从未见过如此景象」、「前面太堵了，截流」、「挤爆了」。

佛诞长假｜港珠澳大桥塞爆 回港车龙长500米 需等逾40分钟过关属极度高峰

根据港珠澳大桥珠海口岸官网显示，至晚上10时，车辆出境港澳排队仍超过500米，出现「极度高峰」，轮候时长超40分钟。