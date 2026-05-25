今年首季单车意外伤亡数字录升幅 警务处科学园办嘉年华宣扬单车安全

警务处于5月23日在科学园举行单车安全宣传活动，联同艺人袁伟豪，道路安全大使向海岚及杨嘉怡及向市民推广单车安全资讯。

根据统计，2026年第一季度，单车意外伤亡数字录得上升。随着夏天将至， 市民外出踏单车的频率将增加，从而提升单车交通意外的风险。有见及此，警务处联同道路安全议会于5月23日在科学园举行单车安全嘉年华。

活动当日，艺人袁伟豪，道路安全大使向海岚及杨嘉怡向市民分享单车安全资讯。现场除有音乐表演外，更有摊位游戏，吸引过千市民参与。艺人袁伟豪更穿着警察单车制服，带领单车队伍于吐露港公路单车径巡逻，宣扬单车安全。警方呼吁市民骑单车时必须保持专注、遵守交通法规，并正确佩戴头盔，切实保障自身安全。